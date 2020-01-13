‘Hücum kötüydü’

Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Geçmişte çok pas yaparken, 3. bölgede verimlilik anlamında iyi değilken şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir Başakşehir var. Bunu da pozitif bir değişim olarak görüyorum."