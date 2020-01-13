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13 Ocak 2020, Pazartesi
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‘Hücum kötüydü’

‘Hücum kötüydü’

'in 30 yaşındaki sağ beki ile dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu.

'in 30 yaşındaki sağ beki ile dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Geçmişte çok pas yaparken, 3. bölgede verimlilik anlamında iyi değilken şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir Başakşehir var. Bunu da pozitif bir değişim olarak görüyorum."

  1. 13.1.2020
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