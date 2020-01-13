'Elinden geleni yaptın Karius'
Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören Loris Karius'un performansı İngilizlerin gündemindeydi.
Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören Loris Karius'un performansı İngilizlerin gündemindeydi. The Sun gazetesi konuyla ilgili, "Karius, Türk devi Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı dostluk maçına berbat tarafıyla damga vurmak için elinden geleni yaptı" yorumunu yaptı.
- 13.1.2020
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