'Elinden geleni yaptın Karius' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri 'Elinden geleni yaptın Karius'

'Elinden geleni yaptın Karius'

'Elinden geleni yaptın Karius'

'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören 'un performansı İngilizlerin gündemindeydi.

'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören 'un performansı İngilizlerin gündemindeydi. gazetesi konuyla ilgili, "Karius, Türk devi Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı dostluk maçına berbat tarafıyla damga vurmak için elinden geleni yaptı" yorumunu yaptı.

  1. 13.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Elinden geleni yaptın Karius' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN