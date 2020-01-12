Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna oyuncu satmadan takviye yapamayacak olan Beşiktaş'ta, kadro planlamasında düşünülmeyen oyunculardan olan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'e talip çıktı.
Sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin koyduğu harcama limiti sebebiyle oyuncu satmadan takviye yapamayacak olan siyah-beyazlılara müjdeli haber Rusya'dan geldi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği ve gönderilecekler listesinde yer alan Lens'e Rusya Ligi'den teklif geldi.
Sabah'ın haberine göre, bir Rus kulübünün 10 gün sonra açılacak transfer dönemi için şimdiden harekete geçtiği ve siyah-beyazlılara Hollandalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.
Transferde harcama limitine takılan ve futbolcu satması gereken Beşiktaş'ın söz konusu kulüple masaya oturacağı kaydedildi.
"FAİZ ORANI DÜZENLENDİĞİ TAKDİRDE TAKVİYELER YAPILACAK"
Öte yandan TFF'nin harcama limitleri düzenlemesine itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuran ancak kuruldan olumsuz yanıt alan Beşiktaş, Tahkim'in kararını değerlendiren bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "TFF'nin, Kulüplerin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranını ivedilikle düzenlemesi durumunda Kulübümüzün futbol takımımıza gerekli takviyeyi yapmak için çalışmalarını tamamlamış olduğu görülecektir." denildi.
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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