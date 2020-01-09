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09 Ocak 2020, Perşembe
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Potada rakip

Potada rakip Roche Vendee

  , FIBA 'nın play-off 1. tur rövanşında bugün deplasmanda Fransız ile karşılaşacak.

, FIBA 'nın play-off 1. tur rövanşında bugün deplasmanda Fransız ile karşılaşacak. Les Oudairies Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. 'da oynanan ilk maçı Roche Vendee 83-79 kazanmıştı.

  1. 9.1.2020
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