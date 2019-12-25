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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'ın G.Birliği maçı biletleri satışta

Beşiktaş'ın G.Birliği maçı biletleri satışta

'in 17. haftasında taraftarı önünde G.Birliği'ni konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Ligin ilk yarısını G.Birliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, Cuma günü saat 20.30'da 'ta Başkent temsilcisini konuk edecek.

'in 17. haftasında taraftarı önünde G.Birliği'ni konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Ligin ilk yarısını G.Birliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, Cuma günü saat 20.30'da 'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına dün başladı. Açıklanan bilet fiyatları 100 ila 875 TL arasında değişiyor.

  1. 25.12.2019
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