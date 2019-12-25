Beşiktaş'ın G.Birliği maçı biletleri satışta

Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde G.Birliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Ligin ilk yarısını G.Birliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına dün başladı. Açıklanan bilet fiyatları 100 ila 875 TL arasında değişiyor.