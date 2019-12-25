Beşiktaş'ın G.Birliği maçı biletleri satışta
Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde G.Birliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Ligin ilk yarısını G.Birliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek.
Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde G.Birliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Ligin ilk yarısını G.Birliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına dün başladı. Açıklanan bilet fiyatları 100 ila 875 TL arasında değişiyor.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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