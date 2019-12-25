Beşiktaş'a 100 bin euro ceza verdiler!

Borçları nedeniyle 9 kulübe çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde Türkiye'den Beşiktaş yer aldı. Siyah-beyazlıların kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.