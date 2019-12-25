Beşiktaş'a 100 bin euro ceza verdiler!
UEFA, Finansal Fair Play 2019 Raporu'nu açıkladı. Son iki sezonun toplam bilançosu ve buna dair detayların yer aldığı raporda Türk takımlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı.
Borçları nedeniyle 9 kulübe çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde Türkiye'den Beşiktaş yer aldı. Siyah-beyazlıların kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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