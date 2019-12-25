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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'a 100 bin euro ceza verdiler!

Beşiktaş'a 100 bin euro ceza verdiler!

, 2019 Raporu'nu açıkladı. Son iki sezonun toplam bilançosu ve buna dair detayların yer aldığı raporda Türk takımlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı.

nedeniyle 9 kulübe çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde 'den yer aldı. Siyah-beyazlıların kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

  1. 25.12.2019
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