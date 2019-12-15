Asker selamına Çebi’den destek
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi. Çebi, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi. Çebi, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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