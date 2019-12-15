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15 Aralık 2019, Pazar
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Asker selamına Çebi’den destek

Asker selamına Çebi’den destek

Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "" oylamasına katıldı. Haber kategorisinde 'in "'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu 'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi. Çebi, spor kategorisinde ise oyunu 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.

Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "" oylamasına katıldı. Haber kategorisinde 'in "'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu 'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi. Çebi, spor kategorisinde ise oyunu 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.

  1. 15.12.2019
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