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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Ajdin soru işareti

Ajdin Hasic soru işareti

kamp döneminden bu yana ile antrenmanlara çıkan ’in durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, Avcı ile görüştükten sonra genç oyuncu hakkında karar verecek.

kamp döneminden bu yana ile antrenmanlara çıkan 'in durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, Avcı ile görüştükten sonra genç oyuncu hakkında karar verecek. 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak olan Hasic'e, Beşiktaş imza parası ödeyecek. Bu konunun, mevcut yönetimin kafasını karıştırdığı öğrenildi.
  1. 14.12.2019
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