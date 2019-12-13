Karius’un yerinde Utku var
Siyah beyazlıların tecrübeli kalecisi kaleci Karius’un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11’de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa Kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu.
ERDOĞAN VE KEREM İLK 11'DE
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı; Kerem ve Erdoğan dışında, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara dün akşam görev verdi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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