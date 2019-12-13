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13 Aralık 2019, Cuma
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Karius’un yerinde Utku var

Karius’un yerinde Utku var

Siyah beyazlıların tecrübeli kalecisi kaleci Karius’un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11’de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa Kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın 22 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi elemelerinde Partizan ile 'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

ERDOĞAN VE KEREM İLK 11'DE

'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü ; Kerem ve Erdoğan dışında, Erdem Seçgin, , Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara dün akşam görev verdi.
  1. 13.12.2019
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