Atiba rekor kırdı
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson performansıyla ayakta alkışlanıyor. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı orta saha, mücadelesi, formu ve azmiyle gençlere taş çıkartırken, Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezleri arasına girdi.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson performansıyla ayakta alkışlanıyor. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı orta saha, mücadelesi, formu ve azmiyle gençlere taş çıkartırken, Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezleri arasına girdi. Atiba, Kasımpaşa önünde de 3 puanı getiren kilit isimlerden oldu. İki yönlü futboluyla dikkat çeken Kanadalı yıldız, istatistikleriyle göz doldurdu. OPTA destekli rakamlarda, Atiba'nın rakip yarı alanda 66 isabetli pasla bu sezon özelinde Süper Lig rekoru kırdığı ortaya çıktı. Maç genelinde yüzde 90'lık pas başarı isabetine ulaşan, 4 top çalan ve 4 sahipsiz top kazanan deneyimli yıldız, hem defansta hem de ofansta fark yarattı.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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