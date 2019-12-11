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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Atiba rekor kırdı

Atiba rekor kırdı

'ta performansıyla ayakta alkışlanıyor. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı orta saha, mücadelesi, formu ve azmiyle gençlere taş çıkartırken, 'nın da vazgeçilmezleri arasına girdi.

'ta performansıyla ayakta alkışlanıyor. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı orta saha, mücadelesi, formu ve azmiyle gençlere taş çıkartırken, 'nın da vazgeçilmezleri arasına girdi. Atiba, önünde de 3 puanı getiren kilit isimlerden oldu. İki yönlü futboluyla dikkat çeken Kanadalı yıldız, istatistikleriyle göz doldurdu. OPTA destekli rakamlarda, Atiba'nın rakip yarı alanda 66 isabetli pasla bu sezon özelinde rekoru kırdığı ortaya çıktı. Maç genelinde yüzde 90'lık pas başarı isabetine ulaşan, 4 top çalan ve 4 sahipsiz top kazanan deneyimli yıldız, hem defansta hem de ofansta fark yarattı.

  1. 11.12.2019
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