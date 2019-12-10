Yavru Kartallar 2 farklı galip - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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2 farklı galip

Yavru Kartallar 2 farklı galip

  Takımı deplasmanda 'ü 2-0 yendi. 'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Takımı deplasmanda 'ü 2-0 yendi. 'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren , karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.
  1. 10.12.2019
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