Avcı’nın ekibi son 8 maçta 22 puan topladı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Avcı’nın ekibi son 8 maçta 22 puan topladı!

Avcı’nın ekibi son 8 maçta 22 puan topladı!

Kasımpaşa deplasmanında Umut Nayir’in 90+5’te attığı golle 3-2 kazanan ve üst üste 6. galibiyetini alarak ligde 2. sıraya yükselen durdurulamıyor. Siyah-beyazlılar son 8 lig maçında 22 puan kazanırken, ligde 14 sıra yukarı tırmandı.

'de fırtınası esiyor. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puanla giren siyah-beyazlılarda işler tersine döndü. 6 maç sonunda 16. sıraya gerileyen ve düşme hattına giren 'nın ekibi, 7. haftada oynadığı maçıyla müthiş bir çıkış yakaladı.

Alanyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu maçın ardından derbide 'ı devirdi ve ardından da seri galibiyetler geldi. Üst üste 6. maçını kazanarak puan durumunda her hafta yukarıya doğru tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, son olarak deplasmanında puan kaybeden Başakşehir'i geçti ve ligde 2. sıraya kurulmayı başardı.


ÇEBİ YÖNETİMİ PUAN KAYBI YAŞAMADI

19 Ekim'de oynanan Ankaragücü karşılaşmasından 1 gün sonra gerçekleşen olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan , yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçimden sonra Ümraniye'nin yolunu tutmuş ve takımla bir araya gelmişti. Beşiktaş'ın çıkışı da bu ziyaretin ardından başladı. Özellikle A Takımı'ndan ve Ümraniye 'nden Sorumlu Asbaşkan Emre Kocadağ ile Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın sürekli Ümraniye'de yer alarak takımın her an yanında olması, futbolcularda pozitif etki oluşturdu. Galatasaray maçı öncesi başlayan ziyaretin ardından derbiyi kazanan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı lig maçlarında kayıp yaşamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin ardından futbol takımını her maçtan önce ziyaret etti ve destek verdi. 20 Ekim'de göreve gelen Çebi yönetimi, o tarihten bu yana oynanan lig maçlarında puan kaybı görmedi.

14 SIRA YÜKSELDİ

Galatasaray derbisinde önce 24 Ekim'de iç sahada oynanan Braga karşılaşmasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya 'istifa' çağrısı yaparken, tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş'a başarılı olmak için geldiğini ve siyah-beyazlı ekipte birçok şeyin değişeceğini söylemişti. Bu tarihten sonra özellikle sakat futbolcuların dönmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, üst üste aldığı 6 galibiyetle basamakları tek tek tırmandı ve 14 sıra yukarıya tırmanarak ligde 2. sıraya kuruldu.

  1. 09.12.2019
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