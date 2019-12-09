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09 Aralık 2019, Pazartesi
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deplasmanda da kazanıyor

Beşiktaş deplasmanda da kazanıyor

yönetiminde 4 sezonda 5 deplasmanda hiç kazanamayan , bunların 2’sini son 2 dış saha maçında kazanmayı başardı. , Avcı yönetiminde deplasmanının ardından ’dan da 3 puan çıkardı.

deplasmanında 4 sezon aradan sonra kazanmayı başaran , yönetiminde galip gelemediği dış saha maçlarındaki şanssızlığını kırıyor. yönetiminde 4 sezon boyunca , , , Kasımpaşa ve deplasmanlarında 3 puana hasret kalan siyah-beyazlılar, bu takımlardan 2'sini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

'in 12. haftasında Konyaspor ile rakip sahada karşı karşıya gelen ve 'ın golüyle kazanan Beşiktaş, son 4 sezonda 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldığı Stadı'ndan da bu kez 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyor.


DİĞER MAÇLAR 16, 22 VE 34. HAFTADA

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda kazanamadığı Şenol Güneş döneminde galip gelemediği Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarından 3 puanla ayrılırken, diğer maçları da şimdiden beklemeye başladı. 2 hafta sonra Fenerbahçe'yle 'de karşı karşıya gelecek olan Abdullah Avcı'nın ekibi, diğer maçlarını ise 22. haftada Başakşehir deplasmanında ve 34. haftada 'da Gençlerbirliği karşısında oynayacak.

Şenol Güneş'le Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan , Başakşehir deplasmanında ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Ankara ekibi Gençlerbirliği'nin 1 sezonda küme düşmesi sonucu bu takımla son 4 yılda 3 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı maçlarda 2 kez berabere kalıp 1 kez de mağlup oldu.

  1. 09.12.2019
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