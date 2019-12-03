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03 Aralık 2019, Salı
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Asist canavarı yine işbaşında

Asist canavarı yine işbaşında

Yaptığı asistlerle öne çıkan , dün akşamı da boş geçmedi. 'ın yıldız ismi, 'ün attığı golde asisti yapan isimdi.

Yaptığı asistlerle öne çıkan , dün akşamı da boş geçmedi. 'ın yıldız ismi, 'ün attığı golde asisti yapan isimdi. 12. lig maçında 6. kez gol pası veren 31 yaşındaki futbolcu, galibiyetinde önemli rol oynadı. Maçtan sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Caner, "Bu seri devam edecek" diye konuştu.
  1. 3.12.2019
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