Atiba belirsizliği

Kayseri maçı öncesinde Abdullah Avcı'nın en büyük sıkıntısı Atiba. Takımın temel direğinin bu hafta yapılan hiçbir idmanda yer almaması Avcı'nın canını sıkarken, Kanadalı oyuncunun Kayseri karşısında riske edilmemesi gündeme geldi. Atiba'nın oynayıp oynamamasına maç günü karar verilecek.