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01 Aralık 2019, Pazar
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belirsizliği

Atiba belirsizliği

maçı öncesinde 'nın en büyük sıkıntısı .

maçı öncesinde 'nın en büyük sıkıntısı . Takımın temel direğinin bu hafta yapılan hiçbir idmanda yer almaması Avcı'nın canını sıkarken, Kanadalı oyuncunun Kayseri karşısında riske edilmemesi gündeme geldi. Atiba'nın oynayıp oynamamasına maç günü karar verilecek.

  1. 1.12.2019
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