Sakatlar yürüyüşte

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Douglas Santos katılmadı; Dorukhan Toköz, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz ise tedavi sonrası sahada yürüyüş yaptı. Siyah-beyazlılar bu akşam basına kapalı bir idman yaparak kampa girecek.