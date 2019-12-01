Sakatlar yürüyüşte
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Douglas Santos katılmadı.
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Douglas Santos katılmadı; Dorukhan Toköz, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz ise tedavi sonrası sahada yürüyüş yaptı. Siyah-beyazlılar bu akşam basına kapalı bir idman yaparak kampa girecek.
- 1.12.2019
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