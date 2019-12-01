Sakatlar yürüyüşte - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sakatlar yürüyüşte

Sakatlar yürüyüşte

Sakatlar yürüyüşte

maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden katılmadı.

, maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden katılmadı; Dorukhan Toköz, Victor Ruiz ve Kayra Yılmaz ise tedavi sonrası sahada yürüyüş yaptı. Siyah-beyazlılar bu akşam basına kapalı bir idman yaparak kampa girecek.

  1. 1.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakatlar yürüyüşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN