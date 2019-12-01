Toplantıda gerginlik

Divan kurulu toplantısının son bölümünde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ile divan kurulu üyesi Ali Rıza Dizdar arasında gerginlik yaşandı. Dilekler bölümünün yapılması yönünde talepte bulunan Dizdar, kürsüye yönelerek Urgancılar'la sert bir şekilde tartıştı. Urgancılar'ın da Dizdar'a yanıt vermesiyle gerginlik büyüdü. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Dizdar, Urgancılar'dan özür diledi.

SAKİNLİK UYARISI

Beşiktaş Divan toplantısında üyelerden Haluk Karakurt'un yaptığı konuşma sonrasında üyeler arasında çıkan gerginlik sonrası kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, üyelere seslenerek, "Rica ediyorum biraz sakinleşelim. Bu divan başka boyuta geçiyor. Bir yanlışlık yapılmışsa, cevap verilecektir. Konuşma ve cevap verme hakkına tecavüz etmeyelim. Kendimi kötü hissetmeye başladım" dedi.