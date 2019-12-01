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01 Aralık 2019, Pazar
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Toplantıda gerginlik

Toplantıda gerginlik

Divan kurulu toplantısının son bölümünde ile üyesi arasında gerginlik yaşandı.

Divan kurulu toplantısının son bölümünde ile üyesi arasında gerginlik yaşandı. Dilekler bölümünün yapılması yönünde talepte bulunan Dizdar, kürsüye yönelerek Urgancılar'la sert bir şekilde tartıştı. Urgancılar'ın da Dizdar'a yanıt vermesiyle gerginlik büyüdü. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Dizdar, Urgancılar'dan özür diledi.

SAKİNLİK UYARISI

Beşiktaş Divan toplantısında üyelerden Haluk Karakurt'un yaptığı konuşma sonrasında üyeler arasında çıkan gerginlik sonrası kürsüye çıkan Başkan , üyelere seslenerek, "Rica ediyorum biraz sakinleşelim. Bu divan başka boyuta geçiyor. Bir yanlışlık yapılmışsa, cevap verilecektir. Konuşma ve cevap verme hakkına tecavüz etmeyelim. Kendimi kötü hissetmeye başladım" dedi.

  1. 1.12.2019
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