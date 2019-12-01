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01 Aralık 2019, Pazar
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Müzeye özel motosiklet

Müzeye özel motosiklet

Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi 'in 1903 parçadan üretilen ve motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan 'ye teslim etti.

Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi 'in 1903 parçadan üretilen ve motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan 'ye teslim etti. Motosikletin Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

  1. 1.12.2019
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