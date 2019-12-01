Müzeye özel motosiklet
Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve Kartal motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti.
Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve Kartal motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti. Motosikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.
- 1.12.2019
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