Müzeye özel motosiklet

Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve Kartal motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti. Motosikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.