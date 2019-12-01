Tekinoktay: Orman kaçtı
Geçtiğimiz seçimde başkan adaylarından biri olan Hürser Tekinoktay, eski Başkan Fikret Orman'ın kaçtığını ifade etti.
Geçtiğimiz seçimde başkan adaylarından biri olan Hürser Tekinoktay, eski Başkan Fikret Orman'ın kaçtığını ifade etti. Tekinoktay, "Fikret Orman 2800'e yakın oy almasına rağmen görevi bırakıp kaçtı. Fikret Orman görevi bırakmasına yakın sponsorluklar ve futbolcular ile sözleşme imzaladı. Aras Özbiliz 7 dakika bile oynamadan sözleşme uzatıldı. Fikret Orman'ın bu sözleşmeleri çıkıp açıklaması lazım" ifadelerini kullandı.
- 1.12.2019
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