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01 Aralık 2019, Pazar
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Tekinoktay: Orman kaçtı

Tekinoktay: Orman kaçtı

Geçtiğimiz seçimde başkan adaylarından biri olan , eski Başkan 'ın kaçtığını ifade etti.

Geçtiğimiz seçimde başkan adaylarından biri olan , eski Başkan 'ın kaçtığını ifade etti. Tekinoktay, "Fikret Orman 2800'e yakın oy almasına rağmen görevi bırakıp kaçtı. Fikret Orman görevi bırakmasına yakın sponsorluklar ve futbolcular ile sözleşme imzaladı. Aras Özbiliz 7 dakika bile oynamadan sözleşme uzatıldı. Fikret Orman'ın bu sözleşmeleri çıkıp açıklaması lazım" ifadelerini kullandı.

  1. 1.12.2019
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