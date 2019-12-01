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01 Aralık 2019, Pazar
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Her ay 35 milyon TL zarar

Her ay 35 milyon TL zarar

 Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, toplantısında kulübün mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, toplantısında kulübün mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Urgancılar, "40 günde yapmış olduğumuz ödeme tutarı 121 milyon TL. Çalışanlarımıza 3 aylık ödeme yaptık. Bankalar Birliği'ne aylık 20 milyon TL faiz ödememiz var. Vergi taksiti de ayda 5 milyon TL. Her ay 35 milyon TL eksi veriyoruz. Beşiktaş'ın 143 davası bulunuyor. Hiçbir menajere borcumuz yoktu diyorlardı ya; 19 icra takibi menajerlerden, 17 adeti eski basketbolculardan, 10 tanesi eski voleybolculardan, 4 tanesi de eski hentbolculardan kaynaklanıyor" dedi.

  1. 1.12.2019
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