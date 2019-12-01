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01 Aralık 2019, Pazar
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2.7 milyar TL

Borç 2.7 milyar TL

Başkanı Tuncel, ’ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu açıkladı

2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulunda yapılan açıklamada raporuna göre 'ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu belirtildi. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı kulüpte dernek ve derneğe bağlı şirketlerin borcu 598 milyon 972 bin 426 TL olurken, A.Ş.'nin borcunun 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 TL olduğu belirtildi.

  1. 1.12.2019
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