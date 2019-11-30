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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Müzesine anlamlı hediye

Beşiktaş Müzesine anlamlı hediye

Başkanı , hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar 'in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

Vodafone Park'taki gerçekleşen Divan Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından, 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motorsikletin anahtarı, merhumun abisi Erkan Doğruer tarafından siyah-beyazlı kulübün Başkanı 'ye teslim edildi. Özel üretim olan motorsikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

  1. 30.11.2019
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