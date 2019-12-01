Elneny'ye izin yok
Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, siyah-beyazlılara gelirken kulübü Arsenal geri almak üzere kiralamıştı. Abdullah Avcı'nın bonservisini alınmasını istediği Elneny için İngiliz ekibiyle bir ön görüşme yapıldı.
Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, siyah-beyazlılara gelirken kulübü Arsenal geri almak üzere kiralamıştı. Abdullah Avcı'nın bonservisini alınmasını istediği Elneny için İngiliz ekibiyle bir ön görüşme yapıldı. Ancak Arsenal'ın, kapıyı 20 milyon euro'dan açması Beşiktaş'ın geri adım atmasına neden oldu.
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