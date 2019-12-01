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01 Aralık 2019, Pazar
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'ye izin yok

Elneny'ye izin yok

'ın Mısırlı yıldızı , siyah-beyazlılara gelirken kulübü geri almak üzere kiralamıştı. 'nın bonservisini alınmasını istediği Elneny için İngiliz ekibiyle bir ön görüşme yapıldı.

'ın Mısırlı yıldızı , siyah-beyazlılara gelirken kulübü geri almak üzere kiralamıştı. 'nın bonservisini alınmasını istediği Elneny için İngiliz ekibiyle bir ön görüşme yapıldı. Ancak Arsenal'ın, kapıyı 20 milyon euro'dan açması Beşiktaş'ın geri adım atmasına neden oldu.

  1. 1.12.2019
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