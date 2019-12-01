Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 13 konuşmacının ardından kürsüye çıkan Başkan Çebi, kulüpten içeri girdiklerinde vurdumduymaz bir ortam olduklarını belirterek, "İşimiz çok zor. Geldiğimiz günden beri gece 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Sabaha kadar bu sorunları nasıl aşacağımızı düşünüyoruz. Açık ara bir seçim olması üzerine üzerimde bir baskı ve sorumluluk hissediyorum. Bunun altından kalmak için çalışmaktan başka çarem yok" dedi.

BİRLİK-BERABERLİK ŞART

Camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyleyen Çebi, "Paylaşımcı olacağız. Bunu da yapacağız. Zaman harcamak gerekiyorsa da harcayacağız. Sevgili Beşiktaşlılar ben etten kemikten yapılmışım. İki ayağım iki kolum var. Beşiktaş camiasının yardımlarını alamazsam ben dizlerimin üzerine çökerim. Beşiktaş'ta herkes birleşmek zorunda. Dargınlık ve kızgınlık bitsin. Artık birlik ve beraber olalım, geçmişi kapatalım. Başka Beşiktaş artık bulamayacağız" şeklinde konuştu.

YALAN KONUŞMAYACAKSIN

Beşiktaş'ta görev aldığı süre içinde alınan erken seçim kararının kendisini yönetimden bertaraf edilmesi adına alındığını söyleyen Başkan Çebi, "Her kızdığımda kaçacak adam değilim. Her şeyi ben ağabeyime sorarım diyen başkan benim olmadık kurulda karar alıyor. Başkan seçim kararı alıyor, benim haberim yok. Bana yıllardır abi diyorsun bunu bana neden sormuyorsun. Konu benim bertaraf edilmemse 1.5 yılda evet o dönem başardınız. Dürüst olacaksınız, yalan konuşmayacaksınız" dedi.

İŞTE ÇEBİ'NİN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

AYDA 15 MİLYON EURO'YU NEREDEN BULACAĞIM

Bütün gelirlerimiz temlikli, bir kuruş bize akan bir şey yok. Bankaya yatan paralardan bir kuruş alamıyoruz. Bilet satışı ve sponsor gelirlerinden bir kuruş bile alamıyoruz. Ben şimdi ayda 10-15 milyon euro'yu nereden bulacağım. Evet, durum çok acı. Ya bankalara güven vereceğiz ya da başaracağız. Başka çare yok, bu kulüp yürüyecek. Amatör ve personeller konusunda tasarrufa gelelim. Anormal israf var!

HER GECE 2 SAAT UYUYABİLİYORUM

Geldiğimiz günden beri gece 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Sabaha kadar sorunları nasıl aşacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki 2-2.5 yılın 1.5 milyar TL zararla kapatacağını düşünüyorum. Bunları ne kadar aşağı çekebiliriz bunları araştırıyoruz. Sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz, çünkü parasız bir şey olmuyor. Geliri, giderinden 1 kuruş fazla bir kulüp yaratamazsak bir şey konuşmaya gerek yok. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir...

KOVULMAKLA TEHDİT ETMİŞLER!

Bir icra kurulu toplantısında Kartal Yuvalarından sorumlu arkadaşa soruyorum, 'Stoklar ne durumda?' diye bana 'Biz o konuları başkanla konuşuyoruz. Burada gündem yoğun olmasını istemiyorum' cevabını veriyor. BJK TV'nin masraflarını soruyorum, 'Biz onu başkanla hallediyoruz' diyorlar. 'Transferde görevli arkadaşlar, görevli kişilere ne yaptınız?' diye soruyorum, 'Efendim size bilgi verilmemesi konusunda başkan ve transfer komitesi başkanı tarafından talimatlandırıldık. Yoksa kovuluruz' diyorlar. Arkamızdan sallamasın, sallarsa onu yıpratırız demişler. Ben önce Allah'a, sonra size emanetim. Buyursun, yıpratsınlar!

RAPORLARI PAYLAŞIRIM

Denetleme süresini uzatmak istedim. Dolayısıyla içinde benim de olduğum dönemin denetlenmesi benim için çok önemli. Daha detaylı araştırmalar için Denetleme Kurulu'na geldiğimiz gün itibariyle müracaat ettik, sürecin denetlenmesini talep ettik. Bunun için bütçe ve destek vereceğimizi de bildirdik. Hazırlanan raporları herkese sunacağız.

BEN EMANETE İHANET ETMEM

Ne olur affedin beni. Yusuf Tunaoğlu'nun kızı benim için değerlidir ama şu an maaş ödemiyoruz. Neden işten çıkardığımızı değil neden maaş ödeyemediğimizi tartışalım. Kendisine şirketimde çalışmayı bile teklif ettim, kabul etmedi. Belki dostlarım kızacak bana ama bunları yapmak zorundayım. Ben emanete ihanet edemem. Şerefli bir Beşiktaş aldım, onun için elimden geleni yapacağım.