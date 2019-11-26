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26 Kasım 2019, Salı
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maçı biletlerini satışa çıkarıyor

Beşiktaş Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

'in 13. haftasında İstikbal Mobilya 'u konuk edecek olan , bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.

'in 13. haftasında taraftarı önünde 'la karşı karşıya gelecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:

1. Kategori: 265TL

2. Kategori: 250TL

3. Kategori: 225TL

4. Kategori: 215TL

5. Kategori: 180TL

6. Kategori: 165TL

7. Kategori: 110TL

8. Kategori: 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL

  1. 26.11.2019
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