Beşiktaş Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor
Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.
Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:
1. Kategori: 265TL
2. Kategori: 250TL
3. Kategori: 225TL
4. Kategori: 215TL
5. Kategori: 180TL
6. Kategori: 165TL
7. Kategori: 110TL
8. Kategori: 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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