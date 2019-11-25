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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Atletizmde birinci oldu

Atletizmde birinci oldu

 atletizm takımı, 'nda birinci oldu. 'da birinci, 'da ikinci oldu.

atletizm takımı, 'nda birinci oldu. 'da birinci, 'da ikinci oldu. 800 metrede yarışan Nazire Güleç birinci, Dilay Yıldızhan ikinci, Aslı Aydın ise üçüncü oldu. Siyah- beyazlı sporcular böylece bu derecelerle olimpiyatı birinci tamamladılar.

  1. 25.11.2019
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