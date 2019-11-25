Atletizmde birinci oldu

Beşiktaş atletizm takımı, Uluslararası Şehir Olimpiyatları'nda birinci oldu. Tuğçe Şahin Gülle Atma'da birinci, Cirit Atma'da ikinci oldu. 800 metrede yarışan Nazire Güleç birinci, Dilay Yıldızhan ikinci, Aslı Aydın ise üçüncü oldu. Siyah- beyazlı sporcular böylece bu derecelerle olimpiyatı birinci tamamladılar.