Atletizmde birinci oldu
Beşiktaş atletizm takımı, Uluslararası Şehir Olimpiyatları'nda birinci oldu. Tuğçe Şahin Gülle Atma'da birinci, Cirit Atma'da ikinci oldu.
Beşiktaş atletizm takımı, Uluslararası Şehir Olimpiyatları'nda birinci oldu. Tuğçe Şahin Gülle Atma'da birinci, Cirit Atma'da ikinci oldu. 800 metrede yarışan Nazire Güleç birinci, Dilay Yıldızhan ikinci, Aslı Aydın ise üçüncü oldu. Siyah- beyazlı sporcular böylece bu derecelerle olimpiyatı birinci tamamladılar.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Atletizmde birinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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