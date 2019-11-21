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21 Kasım 2019, Perşembe
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'ta neşeli idman

Beşiktaş'ta neşeli idman

, ’in 12. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Ümraniye 'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam eden , Antrenmana sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve üç gurup halinde ayak tenisi oyunları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra 'ya giderek kampa girecek.

  1. 21.11.2019
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