Beşiktaş'ta neşeli idman
Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı.
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.
- 21.11.2019
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku: Sözleşme teklifini kabul etmedi! Aziz Yıldırım...
- MHK'dan skandal Suat Arslanboğa kararı!
- Fatih Terim'den bir isme ödül diğer bir isme 'Takımdan gitsin' kararı! Galatasaray son dakika haberleri
- Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!
- Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!
-
Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
-
Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
-
‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Beşiktaş'ta neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.