Tyler Boyd'dan şık asist!
Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Tyler Boyd, ABD Milli Takımı'nın Küba'yı 4-0 yendiği maça yaptığı şık asistle damgasını vurdu.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla fazla forma şansı bulamayan ve eleştirilerin odağı olan Tyler Boyd, Amerika Milli Takımı ile coştu.
ABD'nin Küba'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta Boyd'un yaptığı asist geceye damgasını vurdu.
Karşılaşmaya yedek başlayan Boyd, 46. dakikada Morris'in yerine oyuna dahil oldu. Boyd, 66. dakikada ise Sargent'in attığı golün asistini yaptı. Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Boyd, topuğuyla topu Sargent'e bıraktı ve futbolcuya sadece topa dokunmak kaldı. Tyler Boyd'un bu hareketi ise büyük alkış aldı.
24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta bu sezon 8 karşılaşmaya çıkıp sadece 1 gol atabildi.
- 21.11.2019
-
MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
Tyler Boyd'dan şık asist! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.