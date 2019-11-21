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21 Kasım 2019, Perşembe
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'dan şık asist!

Tyler Boyd'dan şık asist!

'ta bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen , 'nın 'yı 4-0 yendiği maça yaptığı şık asistle damgasını vurdu.

'ta gösterdiği performansla fazla forma şansı bulamayan ve eleştirilerin odağı olan , Amerika ile coştu.

'nin 'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta Boyd'un yaptığı asist geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Boyd, 46. dakikada Morris'in yerine oyuna dahil oldu. Boyd, 66. dakikada ise Sargent'in attığı golün asistini yaptı. Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Boyd, topuğuyla topu Sargent'e bıraktı ve futbolcuya sadece topa dokunmak kaldı. Tyler Boyd'un bu hareketi ise büyük alkış aldı.

24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta bu sezon 8 karşılaşmaya çıkıp sadece 1 gol atabildi.

  1. 21.11.2019
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