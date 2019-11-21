Tyler Boyd'dan şık asist!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla fazla forma şansı bulamayan ve eleştirilerin odağı olan Tyler Boyd, Amerika Milli Takımı ile coştu.

ABD'nin Küba'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta Boyd'un yaptığı asist geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Boyd, 46. dakikada Morris'in yerine oyuna dahil oldu. Boyd, 66. dakikada ise Sargent'in attığı golün asistini yaptı. Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Boyd, topuğuyla topu Sargent'e bıraktı ve futbolcuya sadece topa dokunmak kaldı. Tyler Boyd'un bu hareketi ise büyük alkış aldı.



24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta bu sezon 8 karşılaşmaya çıkıp sadece 1 gol atabildi.