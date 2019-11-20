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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Ve Oğuzhan 10 numarada

Ve Oğuzhan 10 numarada

; dünkü idmanda maçının ön taktiğini denedi. Sık pas yaparak Konyaspor'u yormayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının Caner'i sol önde, Necip'i Atiba'nın yerine kullanan Avcı, Oğuzhan'ı ise oynatması dikkat çekti.

; dünkü idmanda maçının ön taktiğini denedi. Sık pas yaparak Konyaspor'u yormayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının Caner'i sol önde, Necip'i Atiba'nın yerine kullanan Avcı, Oğuzhan'ı ise oynatması dikkat çekti.

  1. 20.11.2019
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