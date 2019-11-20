Ve Oğuzhan 10 numarada
Teknik direktör Abdullah Avcı; dünkü idmanda Konyaspor maçının ön taktiğini denedi. Sık pas yaparak Konyaspor'u yormayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının Caner'i sol önde, Necip'i Atiba'nın yerine kullanan Avcı, Oğuzhan'ı ise 10 numara oynatması dikkat çekti.
Teknik direktör Abdullah Avcı; dünkü idmanda Konyaspor maçının ön taktiğini denedi. Sık pas yaparak Konyaspor'u yormayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının Caner'i sol önde, Necip'i Atiba'nın yerine kullanan Avcı, Oğuzhan'ı ise 10 numara oynatması dikkat çekti.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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