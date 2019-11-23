İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan ve son 5 maçta çıkışa geçen siyah-beyazlı takım, Konyaspor'u da yenerek hem şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında.