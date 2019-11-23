İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Ligde son iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi merakla beklenen 11'ler de belli oldu.
23 Kasım 2019 Cumartesi 18:56
Güncelleme: 23.11.2019 19:04
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Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Beşiktaş, sezonun 12. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
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Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan ve son 5 maçta çıkışa geçen siyah-beyazlı takım, Konyaspor'u da yenerek hem şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında.
BEŞİKTAŞ 20-4 ÖNDE
Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Kartal, geride kalan 36 karşılaşmanın 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabakada ise kazanan taraf son dakika golüyle 3-2'lik sonuçla Beşiktaş oldu.
15 MAÇTA 6 GALİBİYET
Kartal, Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.
NECİP VE RUIZ KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3'er sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu bugünkü maçta da kart görürse 13. haftada oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.