İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Ligde son iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi merakla beklenen 11'ler de belli oldu.

23 Kasım 2019 Cumartesi 18:56 Güncelleme: 23.11.2019 19:04
İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Beşiktaş, sezonun 12. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan ve son 5 maçta çıkışa geçen siyah-beyazlı takım, Konyaspor'u da yenerek hem şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında.

İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

BEŞİKTAŞ 20-4 ÖNDE

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Kartal, geride kalan 36 karşılaşmanın 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabakada ise kazanan taraf son dakika golüyle 3-2'lik sonuçla Beşiktaş oldu.

İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

15 MAÇTA 6 GALİBİYET

Kartal, Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi ilk 11'leri

NECİP VE RUIZ KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3'er sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu bugünkü maçta da kart görürse 13. haftada oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN