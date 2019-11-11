Yönetimden Abdullah Avcı’ya destek

Geçirdiği ağır gribin zatürreye çevirme ihtimali olması nedeniyle doktor tavsiyesi sonrasında Portekiz'e gitmeyen ve bu nedenle de bazı kesimler tarafından eleştirilen Abdullah Avcı'ya yönetimden destek geldi.

Tam olarak iyileşmemesine karşın Denizlispor mücadelesinde takımının başında sahaya çıkan Avcı'yı, alınan galibiyet sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, soyunma odasına giderek tebrik etti. Futbolcularla da sohbet eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti de kutladı. Denizlispor maçının ardından takıma 3 gün izin veren Abdullah Avcı da bu süreçte tam olarak iyileşerek sağlığına kavuşmak istiyor. Avcı'nın yoğun tedavi programı devam ediyor.