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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Yönetimden ’ya destek

Yönetimden Abdullah Avcı’ya destek

yönetiminde alınan galibiyetler sonrasında yüzler gülüyor. Siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Denizlispor maçının ardından soyunma odasına inen Kocadağ, Teknik Direktör ’ya destek verdi.

Geçirdiği ağır gribin zatürreye çevirme ihtimali olması nedeniyle doktor tavsiyesi sonrasında Portekiz'e gitmeyen ve bu nedenle de bazı kesimler tarafından eleştirilen 'ya yönetimden destek geldi.

Tam olarak iyileşmemesine karşın Denizlispor mücadelesinde takımının başında sahaya çıkan Avcı'yı, alınan galibiyet sonrasında Kocadağ, soyunma odasına giderek tebrik etti. Futbolcularla da sohbet eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti de kutladı. Denizlispor maçının ardından takıma 3 gün izin veren Abdullah Avcı da bu süreçte tam olarak iyileşerek sağlığına kavuşmak istiyor. Avcı'nın yoğun tedavi programı devam ediyor.

  1. 11.11.2019
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