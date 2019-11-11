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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Karius güven veriyor

Karius güven veriyor

’ta Alman file bekçisi ’un gösterdiği performans yüzleri güldürüyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyen Karius, kalede güven veriyor.

Denizlispor galibiyetiyle 'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren 'ta Alman kaleci 'un yükselen performansı da dikkat çekti. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca deplasmanında kalesinde gol gören Karius, özellikle yaptığı kritik kurtarışlarla, siyah-beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli bir rol oynadı.

mücadelesinin son bölümünde Serdar Özkan'ın şutuna geçit vermeyen Karius, Denizlispor karşılaşmasında da özellikle Rodallega'nın kullandığı serbest vuruştaki kurtarışıyla tribünlerden alkış aldı. Alman kaleci, son 5 maçta kendisine gelen 13 isabetli şutun 12'sinde başarılıydı. Karius'un savunma oyuncularıyla iletişiminin iyi olması da dikkatlerden kaçmıyor.

  1. 11.11.2019
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