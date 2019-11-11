Adem Ljajic sınıfta kaldı! Sert tepki ve yuhalama... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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sınıfta kaldı! Sert tepki ve yuhalama...

Adem Ljajic sınıfta kaldı! Sert tepki ve yuhalama...

'in 11. haftasında 'ta Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda , Denizlispor karşısındaki etkisiz futbolu sebebiyle sınıfta kaldı. 87. dakikada oyuna giren ise yuhalandı.

'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmez serisini 17 maça yükseltti. 'ta oynanan mücadelede , etkisiz bir futbol sergiledi. Takımını hücumda organize edemeyen Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Taraftarlar, 87. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan 'u da yuhaladı.

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