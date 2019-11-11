Adem Ljajic sınıfta kaldı! Sert tepki ve yuhalama...
Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında Vodafone Park'ta Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda Adem Ljajic, Denizlispor karşısındaki etkisiz futbolu sebebiyle sınıfta kaldı. 87. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup ise yuhalandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmez serisini 17 maça yükseltti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adem Ljajic, etkisiz bir futbol sergiledi. Takımını hücumda organize edemeyen Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Taraftarlar, 87. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup'u da yuhaladı.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Adem Ljajic sınıfta kaldı! Sert tepki ve yuhalama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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