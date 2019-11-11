İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanan mücadelede Özgür Yankaya düdük çaldı. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve tartışmalı pozisyonların bulunduğu mücadelenin en can alıcı anlarını sizler için derledik. İşte 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlanan Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması...
11 Kasım 2019 Pazartesi 09:08
İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta mücadeleyi izlemek için 26 bin 175 kişi tribündeki yerini aldı.

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İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

MAÇTAN DAKİKALAR

25' Rebocho'nun soldan ceza yayına çevirdiği topa ayağının dışıyla vuran Elneny'nin şutu auta gitti.

İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

28' Rebocho'nun ara pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Ljajic'in dar açıdan şutu dışarı çıktı.

İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

30' Caner'in pasında Rebocho soldan içeri çevirdi. Müsait durumdaki Diaby, topu kaleci Stachowiak'a nişanladı.

İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

35' Rodallega'nın kullandığı frikik tam köşeye gitti. Karius, topu 90'dan çıkartarak adeta golü önledi.

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