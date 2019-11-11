İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanan mücadelede Özgür Yankaya düdük çaldı. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve tartışmalı pozisyonların bulunduğu mücadelenin en can alıcı anlarını sizler için derledik. İşte 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlanan Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması...

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





