İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanan mücadelede Özgür Yankaya düdük çaldı. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve tartışmalı pozisyonların bulunduğu mücadelenin en can alıcı anlarını sizler için derledik. İşte 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlanan Beşiktaş - Denizlispor maçının sineması...
11 Kasım 2019 Pazartesi 09:08
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Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta mücadeleyi izlemek için 26 bin 175 kişi tribündeki yerini aldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
25' Rebocho'nun soldan ceza yayına çevirdiği topa ayağının dışıyla vuran Elneny'nin şutu auta gitti.
28' Rebocho'nun ara pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Ljajic'in dar açıdan şutu dışarı çıktı.