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11 Kasım 2019, Pazartesi
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’ta için Torunoğulları bekleniyor!

Beşiktaş’ta transfer için Torunoğulları bekleniyor!

Ligde iddialı konuma gelen ve devre arasında takıma forvet takviyesi yapmak isteyen ’ta hedef; transferi erken tamamlamak. Ameliyat olan Erdal Torunoğulları, milli aranın ardından görüşmelere başlayacak.

, ve Denizlispor galibiyetleriyle ligde iyi bir konuma gelen , devre arası transferleri için de kolları sıvamaya hazırlanıyor. Forvet ve kaleci takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olan Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nı bekliyor.

Önümüzdeki günlerde sağlığına tam olarak kavuşacak olan Torunoğulları, milli aranın ardından için çalışmalara başlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarıyla daha önce bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, devre arası transferlerini kampına yetiştirmek için mesaiyi erken açacak.

  1. 11.11.2019
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