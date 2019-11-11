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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Beşiktaş takipte

Avrupa’ya veda eden , N’Koudou’nun golüyle lige tutundu. Siyah-beyazlı ekip kendisine 8. sırada yer bulsa da lider Sivas ile arasında yalnızca 3 puan var.

Süper Lig'deki zirve yarışına da katıldı. Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, N'Koudou'nun golüyle sonuca giderken hem Braga yenilgisi sonrası moral buldu hem de ligdeki rakiplerinin farkı açmasına izin vermedi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Denizlispor'u sağlı sollu ataklarla sıkıştırmaya başladı. 12. dakikada Ljajic, 29'da ise Diaby penaltı bekleyen isimlerdi. oyunu devam ettirdi. 28. dakikada ayrıca Ljajic'in karşı karşıya vuruşu kaleye paralel dışarı gitti.

BÜYÜKLER KAYIP VERMEDİ
Tabii 36. dakikada Rodallega'nın müthiş serbest vuruşunu aynı güzellikte kurtaran kaleci Karius'u da unutmamak gerekiyor. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Barrow ve Burak karşılıklı gol kaçıran isimlerdi. Gecenin sessizliğini bozan isim ise N'koudou oldu. Lopes'i çalımlayıp 70'te topu ağlara bıraktı. Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş bu golle galibiyete ulaştı ve ligdeki yarıştan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. , ve 'la birlikte haftayı 3 puanla kapattı.

KALESİ KAPANDI
Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında sadece bir maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, sonraki 5 haftanın 4'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Beşiktaş kalecisi Karius'un ligde kalesine gelen son 13 isabetli şutun sadece biri gol oldu.

İLK YARI SESSİZ
Sahasındaki son 3 maçın ilk yarılarında gol bulamayan Beşiktaş, Denizlispor karşısında geleneği sürdürdü. İlk yarı 0-0 geçilirken siyah-beyazlı takım, bu sezon evinde ilk yarılarda sadece ikinci haftadaki maçında gol bulabilmişti.

Beşiktaş, Galatasaray ve 'nın ardından Denizlispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. ayrıca 5 maçtır (4G/1B) yenilgi yüzü görmüyor.

AMANSIZ YARIŞ
Beşiktaş'ın galibiyetiyle ligde 8 zirve için sıralandı. Beşiktaş 18 puanla 8. sırada kendisine yer bulunken lider ise sadece 3 puan farkla 11. haftayı en önde geçti. 8 takım arasında bu hafta sadece Alanya ve Yeni puan yitirdi.

  1. 11.11.2019
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