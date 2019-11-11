Beşiktaş takipte

Süper Lig'deki zirve yarışına Beşiktaş da katıldı. Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, N'Koudou'nun golüyle sonuca giderken hem Braga yenilgisi sonrası moral buldu hem de ligdeki rakiplerinin farkı açmasına izin vermedi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Denizlispor'u sağlı sollu ataklarla sıkıştırmaya başladı. 12. dakikada Ljajic, 29'da ise Diaby penaltı bekleyen isimlerdi. Özgür Yankaya oyunu devam ettirdi. 28. dakikada ayrıca Ljajic'in karşı karşıya vuruşu kaleye paralel dışarı gitti.

BÜYÜKLER KAYIP VERMEDİ

Tabii 36. dakikada Rodallega'nın müthiş serbest vuruşunu aynı güzellikte kurtaran kaleci Karius'u da unutmamak gerekiyor. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Barrow ve Burak karşılıklı gol kaçıran isimlerdi. Gecenin sessizliğini bozan isim ise N'koudou oldu. Lopes'i çalımlayıp 70'te topu ağlara bıraktı. Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş bu golle galibiyete ulaştı ve ligdeki yarıştan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la birlikte haftayı 3 puanla kapattı.



KALESİ KAPANDI

Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında sadece bir maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, sonraki 5 haftanın 4'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Beşiktaş kalecisi Karius'un ligde kalesine gelen son 13 isabetli şutun sadece biri gol oldu.



İLK YARI SESSİZ

Sahasındaki son 3 maçın ilk yarılarında gol bulamayan Beşiktaş, Denizlispor karşısında geleneği sürdürdü. İlk yarı 0-0 geçilirken siyah-beyazlı takım, bu sezon evinde ilk yarılarda sadece ikinci haftadaki Göztepe maçında gol bulabilmişti.



Beşiktaş, Galatasaray ve Antalya'nın ardından Denizlispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Kartal ayrıca 5 maçtır (4G/1B) yenilgi yüzü görmüyor.



AMANSIZ YARIŞ

Beşiktaş'ın galibiyetiyle ligde 8 zirve için sıralandı. Beşiktaş 18 puanla 8. sırada kendisine yer bulunken lider Sivasspor ise sadece 3 puan farkla 11. haftayı en önde geçti. 8 takım arasında bu hafta sadece Alanya ve Yeni Malatya puan yitirdi.