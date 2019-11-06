Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında bugün Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Estádio Municipal De Braga'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, bugün TSİ 23.00'te Braga ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak.
- 07.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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