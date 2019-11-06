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06 Kasım 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarını tamamladı

, UEFA K Grubu 4. maçında bugün Portekiz ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Estádio Municipal De Braga'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

, UEFA 'nde ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün TSİ 23.00'te Braga ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak.

  1. 07.11.2019
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