Beşiktaş'ın transfer radarına girmişti... Yıldız gibi parlıyor!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre meşgul eden isimlerden biri de Southampton'da top koşturan Mohamed Elyounoussi olmuştu. Siyah Beyazlılar'ın Georges-Kevin Nkoudou'yu bonservisi ile kadrosuna kattıktan sonra transferini rafa kaldırdığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni durağı ise Celtic olmuştu.



Bu sezon Celtic'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Elyounoussi, çıktığı 10 mücadelede 7 gol atıp 1 de asist yaparak İskoç Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor...



İskoç devi Celtic, sezon başında oyuncuyu satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamıştı.

FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI

Sarı-Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Molde ile karşılaşmıştı. O dönem Norveç ekibinin formasını giyen Mohamed Elyounoussi, 17 Eylül 2015'te Kadıköy'de oynanan ilk mücadelede çok etkili bir futbol sergilemiş, takımının 3-1'lik galibiyetine 1 gollük katkı sağlamıştı. Aynı maçta, şu anda Galatasaray forması giyen Martin Linnes de gol atmıştı.

MOHAMED ELYOUNOUSSI KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1994

Doğum yeri: Al-Hoceima/Fas

Milli takım: Norveç

Takımı: Southampton

Pozisyon: Kanatlar, forvet arkası

Ayak: Sağ

Boy: 1.78 m.

Eski takımları: Sarpsborg, Molde, Basel