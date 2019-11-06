Beşiktaş'ın transfer radarına girmişti... Yıldız gibi parlıyor! Mohamed Elyounoussi kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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'ın radarına girmişti... Yıldız gibi parlıyor!

Beşiktaş'ın transfer radarına girmişti... Yıldız gibi parlıyor!

Yaz  döneminde 'ın gündemini uzun bir süre meşgul eden bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da olan ve kiralık olarak İskoç takımı 'de oynayan Mohamed Elyounoussi, performansıyla adeta yıldız gibi parlamaya devam ediyor.

Yaz döneminde 'ın gündemini uzun bir süre meşgul eden isimlerden biri de Southampton'da top koşturan Mohamed Elyounoussi olmuştu. Siyah Beyazlılar'ın Georges-Kevin Nkoudou'yu bonservisi ile kadrosuna kattıktan sonra transferini rafa kaldırdığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni durağı ise olmuştu.

Bu sezon Celtic'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Elyounoussi, çıktığı 10 mücadelede 7 gol atıp 1 de asist yaparak İskoç Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor...

İskoç devi Celtic, sezon başında oyuncuyu satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamıştı.

FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI

Sarı-Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Molde ile karşılaşmıştı. O dönem Norveç ekibinin formasını giyen Mohamed Elyounoussi, 17 Eylül 2015'te Kadıköy'de oynanan ilk mücadelede çok etkili bir futbol sergilemiş, takımının 3-1'lik galibiyetine 1 gollük katkı sağlamıştı. Aynı maçta, şu anda Galatasaray forması giyen Martin Linnes de gol atmıştı.

MOHAMED ELYOUNOUSSI KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1994

Doğum yeri: Al-Hoceima/Fas

Milli takım: Norveç

Takımı: Southampton

Pozisyon: Kanatlar, forvet arkası

Ayak: Sağ

Boy: 1.78 m.

Eski takımları: Sarpsborg, Molde, Basel

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 16:30
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