Beşiktaş'ın transfer radarına girmişti... Yıldız gibi parlıyor!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre meşgul eden bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da olan ve kiralık olarak İskoç takımı Celtic'de oynayan Mohamed Elyounoussi, performansıyla adeta yıldız gibi parlamaya devam ediyor.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre meşgul eden isimlerden biri de Southampton'da top koşturan Mohamed Elyounoussi olmuştu. Siyah Beyazlılar'ın Georges-Kevin Nkoudou'yu bonservisi ile kadrosuna kattıktan sonra transferini rafa kaldırdığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni durağı ise Celtic olmuştu.
Bu sezon Celtic'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Elyounoussi, çıktığı 10 mücadelede 7 gol atıp 1 de asist yaparak İskoç Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor...
İskoç devi Celtic, sezon başında oyuncuyu satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamıştı.
FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Sarı-Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Molde ile karşılaşmıştı. O dönem Norveç ekibinin formasını giyen Mohamed Elyounoussi, 17 Eylül 2015'te Kadıköy'de oynanan ilk mücadelede çok etkili bir futbol sergilemiş, takımının 3-1'lik galibiyetine 1 gollük katkı sağlamıştı. Aynı maçta, şu anda Galatasaray forması giyen Martin Linnes de gol atmıştı.
MOHAMED ELYOUNOUSSI KİMDİR?
Doğum tarihi: 4 Ağustos 1994
Doğum yeri: Al-Hoceima/Fas
Milli takım: Norveç
Takımı: Southampton
Pozisyon: Kanatlar, forvet arkası
Ayak: Sağ
Boy: 1.78 m.
Eski takımları: Sarpsborg, Molde, Basel
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 16:30
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Trabzon'dan kural hatası itirazı
Toplam 1
Yorum
das Evet kesinlikle kural hatasu bu.Hakem hatası diye geçiştirilemez.
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
Ersun hoca vizyon sağ bek isla sol bek dirar kurtarıcı alper potuk!! a.cebrail nerde, diğer çocuklar oğuzkaan mıydı dğerinin adı neydi merih miydi?
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
40 yıllık Fenerli Yeni bir gökhan gönül bulmak yerine dirarla, ıslayla devam kararı; hayat her mecrada tercihlerden ibaret...
Beşiktaş'ın transfer radarına girmişti... Yıldız gibi parlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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