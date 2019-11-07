Oğuzhan ve Lens’e teklif

Beşiktaş yönetiminin birinci önceliğinin, devre arasında takımın en fazla kazanan iki oyuncusu Oğuzhan ile Lens'in yüksek maaşlarında indirime gitmek olacak. 2.3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euro'ya oynayan Oğuzhan'ın yüksek maliyetlerinden kurtulmak istiyor.

ATIBA'NIN KARARI KAFA KARIŞTIRDI

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba'nın durumu kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son iki sezondur sözleşmesi yenilenen Kanadalı oyuncunun gelecek sezon nasıl takımda tutulacağı şimdiden herkesin merak konusu oldu. Atiba geçen sezon CONCAF Kupası'ndan sonra bırakacağını net şekilde açıklamasına rağmen yeniden takıma döndürülmüştü.

GUTI UMUDU KESTİ

Geçen sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Guti sürpriz bir kararla İspanya 2'nci Ligi'nden Almeria'ya gitti. İspanyol antrenörün, Serdal Adalı'ya verdiği söz yüzünden Yunanistan ve Fransa 1'nci Ligileri gibi önemli liglerden gelen teklifleri reddettiği bildirildi. Guti'nin, Beşiktaş'a dönme hayali kaybolduğu için 2'nci lige gittiği bildirildi.