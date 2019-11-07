Oğuzhan ve Lens’e teklif - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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ve ’e teklif

Oğuzhan ve Lens’e teklif

yönetiminin birinci önceliğinin, devre arasında takımın en fazla kazanan iki oyuncusu ile 'in yüksek maaşlarında indirime gitmek olacak.

yönetiminin birinci önceliğinin, devre arasında takımın en fazla kazanan iki oyuncusu ile 'in yüksek maaşlarında indirime gitmek olacak. 2.3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euro'ya oynayan Oğuzhan'ın yüksek maliyetlerinden kurtulmak istiyor.

ATIBA'NIN KARARI KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba'nın durumu kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son iki sezondur sözleşmesi yenilenen Kanadalı oyuncunun gelecek sezon nasıl takımda tutulacağı şimdiden herkesin merak konusu oldu. Atiba geçen sezon CONCAF Kupası'ndan sonra bırakacağını net şekilde açıklamasına rağmen yeniden takıma döndürülmüştü.

GUTI UMUDU KESTİ
Geçen sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Guti sürpriz bir kararla 2'nci Ligi'nden Almeria'ya gitti. İspanyol antrenörün, 'ya verdiği söz yüzünden ve 1'nci Ligileri gibi önemli liglerden gelen teklifleri reddettiği bildirildi. Guti'nin, Beşiktaş'a dönme hayali kaybolduğu için 2'nci lige gittiği bildirildi.

  1. 7.11.2019
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