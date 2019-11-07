Beşiktaş yönetiminin birinci önceliğinin, devre arasında takımın en fazla kazanan iki oyuncusu Oğuzhan ile Lens'in yüksek maaşlarında indirime gitmek olacak.
Beşiktaş yönetiminin birinci önceliğinin, devre arasında takımın en fazla kazanan iki oyuncusu Oğuzhan ile Lens'in yüksek maaşlarında indirime gitmek olacak. 2.3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euro'ya oynayan Oğuzhan'ın yüksek maliyetlerinden kurtulmak istiyor.
ATIBA'NIN KARARI KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba'nın durumu kafaları karıştırmaya devam ediyor. Son iki sezondur sözleşmesi yenilenen Kanadalı oyuncunun gelecek sezon nasıl takımda tutulacağı şimdiden herkesin merak konusu oldu. Atiba geçen sezon CONCAF Kupası'ndan sonra bırakacağını net şekilde açıklamasına rağmen yeniden takıma döndürülmüştü.
GUTI UMUDU KESTİ
Geçen sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Guti sürpriz bir kararla İspanya 2'nci Ligi'nden Almeria'ya gitti. İspanyol antrenörün, Serdal Adalı'ya verdiği söz yüzünden Yunanistan ve Fransa 1'nci Ligileri gibi önemli liglerden gelen teklifleri reddettiği bildirildi. Guti'nin, Beşiktaş'a dönme hayali kaybolduğu için 2'nci lige gittiği bildirildi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Oğuzhan ve Lens’e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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