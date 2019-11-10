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10 Kasım 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı için seferberlik

Rahatsızlığı nedeni ile Portekiz'e uçamadığı için Braga maçında takımın başında olamayan teknik direktör 'ya, Denizlispor maçı öncesi yoğun tedavi uygulanmaya devam ediliyor.

Denizlispor maçının Vodafone Park'ta olması nedeniyle, karşılaşma öncesine iğne olarak yedek kulübesinde olmak isteyen Avcı'ya, doktorların bugünkü durumuna göre izin verip vermeyeceği belli olacak.

  1. 10.11.2019
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