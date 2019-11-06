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06 Kasım 2019, Çarşamba
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" geri dönmek istiyor"

"Fabri geri dönmek istiyor"

'ta şampiyonluk yaşayan kaleci Fabricio, şampiyonluğun ardından 'a satıldı. Ancak Fulham'da da forma şansı bulamayan file bekçisi, İngiliz ekibi tarafından 'ya kiralandı.

'da da umduğunu bulamayan ve sözleşmesi 2020 Mayıs'ta sona erecek olan , 'a geri dönmek istediği belirtildi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mallorca formasıyla sadece 1 maç oynadı ve bir daha da forma şansı bulamadı.

KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA TAVAN YAPMIŞTI

Tecrübeli kalecinin, Karius'un da mukavelesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı Beşiktaş için çok iyi bir alternatif olacağı belirtiliyor. file bekçisi, Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine çıkmış ve ülkemizde güzel anlar yaşamıştı.

  1. 06.11.2019
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