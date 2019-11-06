"Fabri geri dönmek istiyor"
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan İspanyol kaleci Fabricio, şampiyonluğun ardından Fulham'a satıldı. Ancak Fulham'da da forma şansı bulamayan file bekçisi, İngiliz ekibi tarafından Mallorca'ya kiralandı.
Mallorca'da da umduğunu bulamayan ve sözleşmesi 2020 Mayıs'ta sona erecek olan Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek istediği belirtildi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mallorca formasıyla sadece 1 maç oynadı ve bir daha da forma şansı bulamadı.
KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA TAVAN YAPMIŞTI
Tecrübeli kalecinin, Karius'un da mukavelesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı Beşiktaş için çok iyi bir alternatif olacağı belirtiliyor. İspanyol file bekçisi, Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine çıkmış ve ülkemizde güzel anlar yaşamıştı.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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