"Fabri geri dönmek istiyor"

Mallorca'da da umduğunu bulamayan ve sözleşmesi 2020 Mayıs'ta sona erecek olan Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek istediği belirtildi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mallorca formasıyla sadece 1 maç oynadı ve bir daha da forma şansı bulamadı.

KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA TAVAN YAPMIŞTI

Tecrübeli kalecinin, Karius'un da mukavelesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı Beşiktaş için çok iyi bir alternatif olacağı belirtiliyor. İspanyol file bekçisi, Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine çıkmış ve ülkemizde güzel anlar yaşamıştı.