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08 Kasım 2019, Cuma
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'e 'dan milli davet

Adem Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet

forması giyen , 'ın 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde Lüksemburg ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 14 Kasım'da Lüksemburg ve 17 Kasım'da Ukrayna ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

İki maçı da kendi sahasında oynayacak Sırbistan'ın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (Vojvodina)

Defans: Nemanja Miletic (Partizan), Marko Gobeljic (Kızılyıldız), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja Milunovic (Kızılyıldız), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), (), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Milan Pavkov (Kızılyıldız), Andrija Pavlovic (APOEL), Djordje Despotovic (Orenburg).

Elemeleri B Grubu'nda Ukrayna'nın 19, Portekiz'in 11, Sırbistan'ın 10, Lüksemburg'un 4 ve Litvanya'nın 1 puanı bulunuyor.

Bu arada, Sırbistan'ın Lüksemburg ile oynayacağı maçı, cezası nedeniyle sadece 14 yaş altı çocuklar izleyebilecek.

  1. 08.11.2019
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