Beşiktaş kafilesi Portekiz'de - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş kafilesi Portekiz'de

kafilesi 'de

Beşiktaş kafilesi Portekiz'de

Futbol Takımı oyuncuları, K Grubu'nda yarın ekibi ile yapacağı maç için Portekiz'e gitti. Teknik direktör hastalığı sebebiyle kafileyle birlikte yer alamazken, maç kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti.

, K Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de 'da temsilcisi Braga ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için 'ndan özel bir uçakla Portekiz'e uçtu ve dört buçuk saat süren yolculuk sonrası Porto kentine ulaştı.

Havalimanında bir grup taraftarımızın karşıladığı Kara , kara yoluyla Braga kentine hareket etti. Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenlenecek.

TEKNİK DİREKTÖR , BRAGA MAÇI KADROSUNA 17 FUTBOLCUYU DAHİL ETTİ:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, , , , Domagoj Vida, Adem Ljajic, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Umut Nayir, Erdem Seçgin, Kartal Kayra Yılmaz.

  1. 06.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş kafilesi Portekiz'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN