Beşiktaş cephesi Braga maçından umutlu

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar ve savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Enzo Roco, maça önem verdiklerini kaydederken, "Beşiktaş formasını giydiğimiz, sahaya çıktığımız her maç bizim için çok önemlidir. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık ama yarın sahaya çıkıp, gereken galibiyeti almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Forma yarışı olduğunu vurgulayan Şilili, "Galatasaray galibiyeti çok önemliydi. O galibiyet bize ivme kazandırdı, özgüven kazandırdı. O maçta oynamak çok güzeldi. Geniş bir kadromuz var, bu kadroda olan tüm oyuncular oynayabilir. Hiçbirinin birbirinden farkı yok" dedi.

27 yaşındaki oyuncu, "Biz bir oyuncu grubu olarak geldik buraya, bu grup özenle seçilmiş bir grup. Teknik ekip bir tercih yapacaklar, sahaya 11 sürecekler. Biz, hepimiz, bu formanın sorumluluğunun farkındayız. O şekilde sahaya çıkacağız ve mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş yardımcı antrenörü Recep Uçar: Hocamız rahatsızlığı yüzünden buraya gelemedi. İyi olursa yarın gelecek.

Önceki üç maçtan istediğimiz sonucu alamadık, son dakikalarda yediğimiz gollere biraz da şanssızlık diyebiliriz. Kalan maçları kazanarak devam etmek istiyoruz. Braga deneyimli, ciddi, tecrübeli bir ekip. Kompakt oynayan ve geçişleri etkili yapabilen bir takım.

Abdullah Hoca'nın gelip gelmeyeceği konusu yarın sabah netleşecek. Nasıl bir kadro sahaya süreceğimizi hocayla yaptığımız toplantılarda belirledik. Yarınki maçta genç oyunculara şans verebiliriz. Niye olmasın.

Yarın hocamız olabilir de olmayabilir de... Olması bizi mutlu eder. Olmazsa da ekibimizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş krizlerden çıkmasını bilir. Ligde ivme yakaladık, Avrupa'da da bunu yapabiliriz. Ben bu inanca sahibim.

Bazı oyuncularımızı getirmememizin sebebi sakatlıklarının devam etmesi. Atiba, Diaby, Ruiz ve Gökhan'ın Antalya maçı sonrası devam eden sakatlıkların sürmesi sebebiyle bu isimleri getirmeme kararı aldık.