Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

Süper Lig'de yakaladığı 2 haftalık galibiyet serisiyle çıkışa geçen Beşiktaş, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Abdullah Avcı, bu karşılaşma öncesi sürpriz bir şekilde yedek futbolcularına şans verme konusunda karar kıldı. İşte Beşiktaş'ta Braga maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve Kartal'ın muhtemel 11'i...
5 Kasım 2019 Salı 10:25 Güncelleme: 05.11.2019 10:30
Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonra oynayacakları maçları takım içindeki forma rekabetini yükseltmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.

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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günü Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynanacak karşılaşmada, büyük bir rotasyona gidecek.

Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

ATIBA, BRAGA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK
Avcı böylelikle bu oyunculara kendilerini göstermeleri için ciddi bir fırsat sunacak ve performansını beğendiği isimleri Süper Lig maçında da oynatacak.

Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

Braga karşısında sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Kodou ve Douglas'tan yoksun mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, son haftaların formda ismi Atiba Hutchinson da riske edilmemek adına Portekiz'e götürülmeyecek.

Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı Braga maçında, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco ve Tyler Boyd'a forma verecek.

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