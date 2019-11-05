Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Braga maçında...

Süper Lig'de yakaladığı 2 haftalık galibiyet serisiyle çıkışa geçen Beşiktaş, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Abdullah Avcı, bu karşılaşma öncesi sürpriz bir şekilde yedek futbolcularına şans verme konusunda karar kıldı. İşte Beşiktaş'ta Braga maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve Kartal'ın muhtemel 11'i...
5 Kasım 2019 Salı 10:25
Güncelleme: 05.11.2019 10:30
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonra oynayacakları maçları takım içindeki forma rekabetini yükseltmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.
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Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günü Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynanacak karşılaşmada, büyük bir rotasyona gidecek.
ATIBA, BRAGA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK Avcı böylelikle bu oyunculara kendilerini göstermeleri için ciddi bir fırsat sunacak ve performansını beğendiği isimleri Süper Lig maçında da oynatacak.
Braga karşısında sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Kodou ve Douglas'tan yoksun mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, son haftaların formda ismi Atiba Hutchinson da riske edilmemek adına Portekiz'e götürülmeyecek.
Hürriyet'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı Braga maçında, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco ve Tyler Boyd'a forma verecek.