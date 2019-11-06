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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'nın Avrupa karnesi

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi

K Grubu'nda yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılaşacak 'ın teknik direktörü , Avrupa kupalarında takımlarıyla galibiyet almakta zorlanıyor.

Medipol ve 'ın teknik direktörlüğünde 21 Avrupa maçına çıkan Avcı, bunların sadece 3'ünde galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta beraberliğe engel olamayan Avcı'nın takımları, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

'nın takımları Avrupa maçlarında 22 gol atarken, 33 gole engel olamadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET SEVİNCİ
Daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştıran Avcı, turuncu-lacivertli ekibe ilk Avrupa deneyimini yaşatan olarak tarihe geçti. Avcı, Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamazken, Beşiktaş'ın başında da henüz uluslararası alanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde elemeleri, UEFA ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden 56 yaşındaki teknik adam, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ'LA HENÜZ KAZANAMADI
Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takımın başında henüz Avrupa galibiyeti yaşayamadı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki 3 karşılaşmayı da yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında 'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, ardından İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, bu 3 maçta 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI
Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0
2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 - 2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2
2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 - 0
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 - 0
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2
2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 - 2
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 - 1
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 - 2
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga 2 - 1
2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 - 0
2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 - 0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 1 - 2

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 13:02
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