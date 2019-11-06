Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde 21 Avrupa maçına çıkan Avcı, bunların sadece 3'ünde galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta beraberliğe engel olamayan Avcı'nın takımları, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın takımları Avrupa maçlarında 22 gol atarken, 33 gole engel olamadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET SEVİNCİ

Daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştıran Avcı, turuncu-lacivertli ekibe ilk Avrupa deneyimini yaşatan teknik direktör olarak tarihe geçti. Avcı, Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamazken, Beşiktaş'ın başında da henüz uluslararası alanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden 56 yaşındaki teknik adam, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ'LA HENÜZ KAZANAMADI

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takımın başında henüz Avrupa galibiyeti yaşayamadı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki 3 karşılaşmayı da yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, ardından İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, bu 3 maçta 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle: