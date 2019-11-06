Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında takımlarıyla galibiyet almakta zorlanıyor.
Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde 21 Avrupa maçına çıkan Avcı, bunların sadece 3'ünde galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta beraberliğe engel olamayan Avcı'nın takımları, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Abdullah Avcı'nın takımları Avrupa maçlarında 22 gol atarken, 33 gole engel olamadı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET SEVİNCİ
Daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştıran Avcı, turuncu-lacivertli ekibe ilk Avrupa deneyimini yaşatan teknik direktör olarak tarihe geçti. Avcı, Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamazken, Beşiktaş'ın başında da henüz uluslararası alanda galibiyet sevinci yaşayamadı.
Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden 56 yaşındaki teknik adam, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.
Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.
BEŞİKTAŞ'LA HENÜZ KAZANAMADI
Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takımın başında henüz Avrupa galibiyeti yaşayamadı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki 3 karşılaşmayı da yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, ardından İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, bu 3 maçta 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI
Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir
|2 - 0
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda)
|1 - 2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)
|0 - 0
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir
|2 - 2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
|1 - 2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir-
|2 - 0
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
|Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir
|3 - 3
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika)
|2 - 0
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|M. Başakşehir-Sevilla (İspanya)
|1 - 2
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir
|2 - 2
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)
|0 - 0
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Braga (Portekiz)-M. Başakşehir
|2 - 1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir
|3 - 1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya)
|1 - 1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir
|1 - 2
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|M. Başakşehir-Braga
|2 - 1
|2018-2019
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-Burnley (İngiltere)
|0 - 0
|2018-2019
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir
|1 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş
|4 - 2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)
|0 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Braga
|1 - 2
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 13:02
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Toplam 1
Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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