Çilingir N'Koudou
Beşiktaş'ı dün akşam uçuran isim N’Koudou oldu. Caner’in yerine oyuna giren 24 yaşındaki oyuncu, attığı golle Vodafone Park’ı sevince boğdu.
Vodafone Park'ta dün akşam kilidi açan isim Kevin N'Koudou oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, 9 dakika sonra Denizlispor ağlarını havalandırdı, Kara Kartal'ı zafere taşıdı. Oyunda kaldığı son 29 dakika hücuma güç katan Fransız futbolcu, siyah-beyazlı formayla da ilk gol sevinci yaşadı, Vodafone Park'ı dolduran taraftarların yüzünü güldürdü. 90 dakika sonunda bir hayli mutlu olan genç oyuncu, duygularını şu sözlerle paylaştı:
İLK GOLÜNÜ ATTI
"Yaklaşık bir aydır oynamıyordum. Ciddi bir sakatlık dönemi geçirdim ve kolay değildi. Olmadığım dönemde takım da iyi bir ivme yakaladı. Ben de bu akşam (dün) takıma döndüm. Çok şükür bir de gol attım ve bu golle kazandık. Benim de buna ihtiyacım vardı. Taraftarlarla çok iyi ilişkimiz var, böyle de devam etmeli. Biz onları temsil ediyoruz. Kazandığımızda da kaybettiğimiz de destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum.
TARAFTARLARDAN TAM DESTEK
Ligin 11. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, dün taraftar desteğini arkasına aldı. Vodafone Park'ı dolduran 30 bin siyahbeyazlı taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi. Başlangıç düdüğüyle birlikte tezahüratlara başlayan tribünler, 90 dakika boyunca susmadı. Bu arada taraftarlar, maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da futbolcuları tribüne çağırdı.
VODAFONE'DA EN ÖZEL KONUKLAR
Vodafone Park'ta dün akşam özel konuklar vardı. Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Beşiktaş'ın davetlisi olarak Denizlispor karşılaşmasındaki yerini aldı. Gazilerin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ve babası Kenan Aslan da statta karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
BAHAR ATALAY ZiRVEYE ÇIKTI
Karadağ'da dün gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Balkan Kros Şampiyonası'na Beşiktaşlı sporcu damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların milli atleti Bahar Atalay, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıktı. Büyükler kategorisinde yarışan Kara Kartal'ın diğer atleti Remziye Erman ise beşincilikte kaldı.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Çilingir N'Koudou haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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