Liverpool Karius’u Ocak’ta istemedi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius'u devre arasında yeniden İngiliz takımına göndermek istediği iddia edilmişti. İngiliz kulübünün böyle bir düşüncesinin olmadığı ve Karius'un sadece sezon sonunda geri dönme ihtimalinin olduğu belirtildi. Liverpool'un Karius'un bir sonraki satışından yüzde 20 pay almak istediği ve bu nedenle oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı vurgulandı. Beşiktaş ile bu sezon 11 resmi maça çıkan Alman kaleci kalesinde 16 gol gördü.