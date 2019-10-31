Burak bilmecesi
Beşiktaş teknik patronu Abdullah Avcı’nın sakatlığı nedeniyle derbide oynamasına izin vermediği Burak’ın Antalya maçı öncesinde durumu bugün netlik kazanacak.
Sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta, golcü yıldız Burak Yılmaz'ın durumu bu akşama kadar netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığına rağmen derbide forma giymek isteyen Burak'ı, "Seni riske edemem" diyerek kadroya almamıştı. A.Gücü maçında sakatlığı nükseden, G.Saray ve Braga maçlarında forma giyemeyen Burak'ın bugün yapılacak son kontrollerinin ardından Antalya deplasmanında görev yapıp yapmayacağına karar verilecek. Dün sabahki antrenmana da katılmayan Burak ile birlikte Douglas'ın durumu da henüz belli olmadı. Sakat futbolculardan N'Koudou ise takımdan ayrı çalıştı. Fransız kanat oyuncusunun Antalya deplasmanında oynamasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.
- 31.10.2019
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tutkun61 Helal olsun başkan
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