Burak bilmecesi

Sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta, golcü yıldız Burak Yılmaz'ın durumu bu akşama kadar netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığına rağmen derbide forma giymek isteyen Burak'ı, "Seni riske edemem" diyerek kadroya almamıştı. A.Gücü maçında sakatlığı nükseden, G.Saray ve Braga maçlarında forma giyemeyen Burak'ın bugün yapılacak son kontrollerinin ardından Antalya deplasmanında görev yapıp yapmayacağına karar verilecek. Dün sabahki antrenmana da katılmayan Burak ile birlikte Douglas'ın durumu da henüz belli olmadı. Sakat futbolculardan N'Koudou ise takımdan ayrı çalıştı. Fransız kanat oyuncusunun Antalya deplasmanında oynamasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.