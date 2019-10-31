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31 Ekim 2019, Perşembe
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Burak bilmecesi

Burak bilmecesi

teknik patronu ’nın sakatlığı nedeniyle derbide oynamasına izin vermediği Burak’ın maçı öncesinde durumu bugün netlik kazanacak.

Sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı günler geçiren 'ta, golcü yıldız 'ın durumu bu akşama kadar netlik kazanacak. Teknik direktör , sakatlığına rağmen derbide forma giymek isteyen Burak'ı, "Seni riske edemem" diyerek kadroya almamıştı. A.Gücü maçında sakatlığı nükseden, G.Saray ve Braga maçlarında forma giyemeyen Burak'ın bugün yapılacak son kontrollerinin ardından deplasmanında görev yapıp yapmayacağına karar verilecek. Dün sabahki antrenmana da katılmayan Burak ile birlikte Douglas'ın durumu da henüz belli olmadı. Sakat futbolculardan N'Koudou ise takımdan ayrı çalıştı. Fransız kanat oyuncusunun Antalya deplasmanında oynamasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

  1. 31.10.2019
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