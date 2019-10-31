Larin Avrupa’da ilk 10’da

Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, performansıyla parmak ısırtıyor. Kanadalı futbolcu attığı gollerin yanında asistleriyle de Avrupa'da birçok yıldızı geride bıraktı. Avrupa'nın önde gelen liglerinin de değerlendirmeye alındığı listede Larin 6 asistle, 6. sırada kendine yer buldu.

BİRKAN'IN BİLEĞİ KIRILDI

Beşiktaşlı basketbolcu Birkan Batuk'un sol el bileğinde kırık tespit edildi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Birkan Batuk'un sol el bileğinde, radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı saptandı.

ATIBA TARiHE GEÇMEYi BAŞARDI

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu. 36 yaşındaki Kanalı orta saha oyuncusu Beşiktaş ile 228 maça çıktı ve 14 gol, 17 asist ile oynadı. Atiba'yı 227 maçla Quaresma, 206 maçla Bobo, ve 203 maçla Sivok takip etti. Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.