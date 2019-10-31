Larin Avrupa’da ilk 10’da
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, performansıyla parmak ısırtıyor. Kanadalı futbolcu attığı gollerin yanında asistleriyle de Avrupa'da birçok yıldızı geride bıraktı.
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin, performansıyla parmak ısırtıyor. Kanadalı futbolcu attığı gollerin yanında asistleriyle de Avrupa'da birçok yıldızı geride bıraktı. Avrupa'nın önde gelen liglerinin de değerlendirmeye alındığı listede Larin 6 asistle, 6. sırada kendine yer buldu.
BİRKAN'IN BİLEĞİ KIRILDI
Beşiktaşlı basketbolcu Birkan Batuk'un sol el bileğinde kırık tespit edildi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Birkan Batuk'un sol el bileğinde, radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı saptandı.
ATIBA TARiHE GEÇMEYi BAŞARDI
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu. 36 yaşındaki Kanalı orta saha oyuncusu Beşiktaş ile 228 maça çıktı ve 14 gol, 17 asist ile oynadı. Atiba'yı 227 maçla Quaresma, 206 maçla Bobo, ve 203 maçla Sivok takip etti. Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
- 31.10.2019
-
Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Larin Avrupa’da ilk 10’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.